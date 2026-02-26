Постпредство Азербайджана при ООН: Ответственность за Ходжалинскую трагедию неизбежна

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 20:04
    Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы как грубое нарушение международного права, и расценивает ее как преступление против человечности и акт геноцида.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Постоянного представительства Азербайджана при ООН в соцсети X.

    Отмечается, что совершившие данное преступление безусловно должны понести ответственность

    "Азербайджан продолжит свои усилия по восстановлению справедливости, установлению и укреплению мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

    Отметим, что в пресс-релизе, распространенном Постоянным представительством в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида, представлена подробная информация о зверствах, совершенных Арменией.

    Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi: Xocalı faciəsinə görə məsuliyyət qaçılmazdır

