Постпредство Азербайджана при ООН: Ответственность за Ходжалинскую трагедию неизбежна

Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы как грубое нарушение международного права, и расценивает ее как преступление против человечности и акт геноцида.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Постоянного представительства Азербайджана при ООН в соцсети X.

Отмечается, что совершившие данное преступление безусловно должны понести ответственность

"Азербайджан продолжит свои усилия по восстановлению справедливости, установлению и укреплению мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Отметим, что в пресс-релизе, распространенном Постоянным представительством в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида, представлена подробная информация о зверствах, совершенных Арменией.