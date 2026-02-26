Ильхам Алиев: Антитеррористическая операция обеспечила справедливость для Ходжалы

Президент Ильхам Алиев заявил, что полное восстановление территориальной целостности являлось для Азербайджана ключевым вопросом.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"После первого избрания президентом я в своей речи на инаугурации заявил, что для нас это ключевой вопрос и что наша территориальная целостность должна быть полностью восстановлена. Подготовительный период занял много времени, и это естественно. Потому что нам нужно было набраться сил. Нам нужно было добиться признания справедливости нашей позиции на международной арене, в том числе донести информацию о военных преступлениях Армянского государства. Нам нужно было донести правду о Ходжалинском геноциде, и мы это сделали", - заявил глава государства.

Президент отметил, что в последние годы многие международные организации были вынуждены принять решения и резолюции в поддержку справедливой позиции Азербайджана:

"Это составило правовую основу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Мы со многими странами установили тесные двусторонние отношения, со многими странами установили отношения стратегического партнерства. Это позволило донести реалии Азербайджана, правду о карабахском конфликте на международном уровне".

Президент добавил, что Азербайджан построил сильную независимую экономику.

"Мы создали мощную армию – повысили ее профессионализм и в то же время на полученные доходы закупили оружие, боеприпасы и технику. То есть каждый день, каждый месяц мы двигались к Победе. В период оккупации я неоднократно говорил, что мы каждый день должны приближать Победу, и мы ее приближали. Всего за 44 дня мы разгромили врага. Враг капитулировал, подписал акт о капитуляции, и мы остановили войну. Сегодня история последних двух с половиной лет показывает, насколько это был правильный и продуманный шаг. Правда, тогда Ходжалы, Ханкенди и некоторые другие населенные пункты еще не были освобождены от оккупации, но я знал, уверен, и азербайджанский народ знал, что этот день не за горами. В 2023 году в результате антитеррористической операции, которая длилась всего несколько часов, незаконный режим хунты был уничтожен, оккупанты были изгнаны с наших земель, 15-тысячная армянская армия, незаконно размещенная на наших землях, была разоружена и сдалась. Это был последний гвоздь в гроб армянского сепаратизма. Именно тогда была обеспечена справедливость для Ходжалы".