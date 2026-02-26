Президент Кубы заявил о готовности противостоять агрессии, подрывающей суверенитет страны

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 26 февраля, 2026
    • 20:20
    Куба намерена решительно защищать свой суверенитет от любой "террористической и наемнической агрессии".

    Как передает Report, об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети X.

    По его словам, остров ни на кого не нападает и никому не угрожает.

    "Куба будет твердо и решительно защищаться от любой террористической и наемнической агрессии, направленной на подрыв ее суверенитета и национальной стабильности", - написал он.

    Отметим, что 25 февраля зарегистрированный во Флориде катер вошел в территориальные воды Кубы. При приближении кубинских пограничников экипаж катера открыл огонь. В результате четыре человека на судне были убиты, еще шестеро получили ранения. Также пострадал сотрудник кубинской пограничной службы. По версии МВД Кубы, задержанные планировали устроить теракт. Прокуратура Флориды начала отдельное расследование по данному факту.

