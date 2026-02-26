Сестра Национального героя Натига Гасымова: Его труд не пропал даром

Сестра Национального героя Натига Гасымова Кямаля Гейдарова сказала, что труд ее брата не пропал даром.

Как сообщает Report, об этом она заявила в ходе выступления на открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Невозможно передать чувства, которые я испытала, когда ступила на Ходжалинскую землю. На этой земле сражался мой брат Натиг Гасымов. Когда он проходил военную службу в России, армянские варвары здесь угнетали азербайджанцев. Вернувшись из армии, он не выдержал и приехал в Ходжалы. О его героизме я не буду говорить - об этом все знают.

Я очень благодарна Вам, дорогой Президент, за то, что Вы высоко оценили моего брата. Вы присвоили ему самое прекрасное звание – звание "Национальный Герой". В то время наша мать была жива. Поверьте, мы даже не знали, сосед позвонил и сообщил, что Натигу присвоено звание "Национальный Герой". Его труд не пропал даром. Мы радуемся тому, что у нас много таких героев, слава Аллаху. Ни одному государству не удавалось победить в войне за 44 дня. Это стало возможным благодаря Вашему мужеству, благодаря нашим шехидам, гази, ветеранам", - ометила К.Гейдарова.