Суд в Армении продлил домашний арест Артура Саркисяна на 3 месяца

Ереванский суд постановил продлить на 3 месяца домашний арест сторонника движения "Священная борьба" и депутата парламентской фракции "Армения" Артура Саркисяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Напомним, что 7 августа Следственный комитет сообщил, что дело в отношении 18-ти представителей движения "Священная борьба" направлено в суд. Указанные лица проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения "Священная борьба", Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Артур Саркисян содержался под стражей с 9 июля 2025 года. 1 декабря 2025 года ему был назначен домашний арест, который решением от 4 декабря был продлен до 8 марта 2026 года.