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    Азербайджан увеличил экспорт газа на 2%

    За 7 месяцев этого года экспортировано газа на сумму 142 млн. доллара

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года Азербайджан экспортировал 926 819,51 тыс. кубометров природного газа. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2,19% больше показателя за аналогичный период 2015 года.

    Стоимость этого объема газа составила 141 788,93 тыс. долларов, что на 1,72% меньше соответствующего показателя прошлого года.

    За отчетный период доля природного газа в общем экспорте составила 3,09%.

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