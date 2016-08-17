Азербайджан увеличил экспорт газа на 2%

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года Азербайджан экспортировал 926 819,51 тыс. кубометров природного газа. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2,19% больше показателя за аналогичный период 2015 года.

Стоимость этого объема газа составила 141 788,93 тыс. долларов, что на 1,72% меньше соответствующего показателя прошлого года.

За отчетный период доля природного газа в общем экспорте составила 3,09%.