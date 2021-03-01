Азербайджан увеличил доходы от экспорта полиэтилена более чем на 40%

Экспорт полипропилена начался 5 октября

В январе этого года Азербайджан экспортировал полиэтилен в первичной форме на сумму 6,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 2,8 млн долларов США или на 40,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год.

Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.