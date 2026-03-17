Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 52%

Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 103 тыс. 614,61 тонны нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость продукции в таком объеме составила $75 млн 416 тыс.

Объем экспортированных нефтепродуктов снизился на 7,1% по сравнению с прошлым годом, тогда как их стоимость выросла на 52%.

В отчетные месяцы доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 2,06%.

Отметим, что в январе-феврале текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на $6 млрд 264 млн. $3 млрд 665 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $2 млрд 599 млн - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 23,1%, а импорт - на 37,2%.