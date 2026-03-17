Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 52%
Энергетика
- 17 марта, 2026
- 13:28
Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 103 тыс. 614,61 тонны нефтепродуктов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость продукции в таком объеме составила $75 млн 416 тыс.
Объем экспортированных нефтепродуктов снизился на 7,1% по сравнению с прошлым годом, тогда как их стоимость выросла на 52%.
В отчетные месяцы доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 2,06%.
Отметим, что в январе-феврале текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на $6 млрд 264 млн. $3 млрд 665 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $2 млрд 599 млн - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 23,1%, а импорт - на 37,2%.
13:51
Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 странВ регионе
13:47
Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
13:43
Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в КоАП по ИИ-контенту, насилию над детьмиМилли Меджлис
13:38
Фото
Переселившимся в село Ходжавенд 11 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
13:33
Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу странВнешняя политика
13:30
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с Новрузом и РамазаномМилли Меджлис
13:30
Зеленский: Украина готова помочь США против беспилотников ИранаДругие страны
13:29
Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС ИзраиляДругие
13:28