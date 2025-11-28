Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида почти на 50%

Азербайджан в январе-октябре 2025 года экспортировал карбамид на сумму $153 млн, что на 49,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, в октябре Азербайджан экспортировал карбамид на сумму $21,1 млн, что на 71,55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 10 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3 млн.