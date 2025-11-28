Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида почти на 50%

    Энергетика
    • 28 ноября, 2025
    • 10:25
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида почти на 50%

    Азербайджан в январе-октябре 2025 года экспортировал карбамид на сумму $153 млн, что на 49,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно информации, в октябре Азербайджан экспортировал карбамид на сумму $21,1 млн, что на 71,55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 10 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3 млн.

    карбамид экспорт Азербайджан доходы
    Azərbaycan karbamid ixracından gəlirini 50 %-ə yaxın artırıb

    Последние новости

    11:03

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 1%

    Бизнес
    10:57

    Ахмед Исмаилов: Азербайджан стремится углубить медиасотрудничество со странами тюркского мира

    Медиа
    10:55

    ОТГ планирует создать Союз журналистов тюркских стран

    Медиа
    10:48

    В Индонезии число погибших из-за наводнений превысило 80 человек

    Другие страны
    10:47

    Эдуард Мамедов завоевал две золотые медали ЧМ в Абу-Даби

    Индивидуальные
    10:45

    Посол Китая в Азербайджане находится в Нахчыване

    Внутренняя политика
    10:43

    ТОП-10 экспортеров ненефтяной продукции Азербайджана среди частных компаний

    Бизнес
    10:41

    Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились на 3,3%

    ИКТ
    10:38

    В Узбекистане запретили электронные сигареты

    Другие страны
    Лента новостей