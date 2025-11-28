Azərbaycan karbamid ixracından gəlirini 50 %-ə yaxın artırıb
Energetika
- 28 noyabr, 2025
- 09:54
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 153 milyon ABŞ dolları dəyərində karbamid ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın noyabr sayında bildirilir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 49,7 % çoxdur.
Təkcə oktyabrda isə Azərbaycan 21,1 milyon ABŞ dolları dəyərində karbamid ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 71,55 % çoxdur.
10 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
