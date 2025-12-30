Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида на 45%

    Энергетика
    • 30 декабря, 2025
    • 10:18
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида на 45%

    Азербайджан в январе-ноябре 2025 года экспортировал карбамид на сумму $163,4 млн, что на 44,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    В ноябре Азербайджан экспортировал карбамид на сумму $10,4 млн, что на 1,9% меньше, чем годом ранее.

    За 11 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.

    карбамид экспорт ненефтяная продукция Центр анализа экономических реформ и коммуникаций
    Azərbaycan karbamid ixracından gəlirini 45 % artırıb
    Azerbaijan boosts revenues from urea exports by almost 45%

    Последние новости

    10:57

    В Баку состоится праздничный салют

    Внутренняя политика
    10:57
    Фото

    Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в WUF13

    Инфраструктура
    10:55

    Ахрор Бурханов: Баку и Ташкент готовят новые проекты в энергетике и цифровой экономике - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    10:54

    Сухогруз "Гафур Мамедов" прошел капремонт в Турции

    Инфраструктура
    10:48

    Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспорта

    Энергетика
    10:46

    Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    10:43

    Агентство ИКТ выбирает аудитора

    Финансы
    10:40

    "SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%

    Энергетика
    10:35

    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    Инфраструктура
    Лента новостей