Минздрав Азербайджана призвал соблюдать меры профилактики в праздничные дни
Здоровье
- 19 марта, 2026
- 10:31
Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к гражданам в преддверии праздничных и выходных дней с рекомендациями по защите здоровья и профилактике инфекционных заболеваний.
Как сообщает Report, в ведомстве советуют соблюдать гигиену рук, использовать средства защиты дыхательных путей в местах скопления людей, следить за питанием и включать в рацион продукты, богатые витаминами.
Также отмечается, что с наступлением весны и переменчивой погодой возрастает риск респираторных заболеваний, в связи с чем рекомендуется одеваться по погоде.
