UKMTO: Неизвестный снаряд попал в судно вблизи горящей промзоны Рас-Лаффан
- 19 марта, 2026
- 10:31
Неизвестный снаряд попал в судно, которое находилось в 4 морских милях (около 7,4 км) от промышленного центра Рас-Лаффан в Катаре.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
"Сообщается, что все члены экипажа в безопасности и чувствуют себя хорошо",- сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Иран нанес ракетные удары по промышленным объектам, расположенным в зоне Рас-Лаффан.
