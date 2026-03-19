UKMTO: Неизвестный снаряд попал в судно вблизи горящей промзоны Рас-Лаффан

Неизвестный снаряд попал в судно, которое находилось в 4 морских милях (около 7,4 км) от промышленного центра Рас-Лаффан в Катаре.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"Сообщается, что все члены экипажа в безопасности и чувствуют себя хорошо",- сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Иран нанес ракетные удары по промышленным объектам, расположенным в зоне Рас-Лаффан.