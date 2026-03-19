Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    UKMTO: Неизвестный снаряд попал в судно вблизи горящей промзоны Рас-Лаффан

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 10:31
    Неизвестный снаряд попал в судно, которое находилось в 4 морских милях (около 7,4 км) от промышленного центра Рас-Лаффан в Катаре.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    "Сообщается, что все члены экипажа в безопасности и чувствуют себя хорошо",- сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что Иран нанес ракетные удары по промышленным объектам, расположенным в зоне Рас-Лаффан.

    Британский координационный центр морских торговых перевозок (UKMTO) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Атака на Рас-Лаффан
    UKMTO: Unknown projectile hits vessel near burning Ras Laffan industrial zone
    Ты - Король

    Последние новости

    10:52

    Арагчи назвал сообщения о нуждах Пентагона в $200 млрд лишь верхушкой айсберга

    Другие страны
    10:31

    Минздрав Азербайджана призвал соблюдать меры профилактики в праздничные дни

    Здоровье
    10:31

    Другие страны
    10:27

    Гурбанмаммет Эльясов: Туркменистан готов к реализации ВИЭ-проектов с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    10:24
    Фото
    Видео

    Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции

    Инфраструктура
    10:15

    В Саудовской Аравии НПЗ Samref подвергся воздушной атаке

    Другие страны
    10:10

    Цена на нефть марки Brent превысила $113 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    10:08

    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $118

    Энергетика
    10:00

    В Азербайджане существенно упало производство ноутбуков и компьютеров

    ИКТ
    Лента новостей