Азербайджан увеличил добычу товарного газа более чем на 9%

В январе-апреле этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 2,7%, а товарного - на 9,3%

В январе-апреле этого года в Азербайджане было добыто 11 559,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 11 537,8 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

Добыча нефти за отчетный период сократилась на 7,2% (товарной на 6,9%).

За четыре месяца этого года в стране добыто 13 766,3 млн кубометров природного газа. Из этого объема на товарный газ пришлось 10 290,9 млн кубометров.

В январе-апреле этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 2,7%, а товарного - на 9,3%.