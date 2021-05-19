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Азербайджан увеличил добычу товарного газа более чем на 9%

Азербайджан увеличил добычу товарного газа более чем на 9% В январе-апреле этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 2,7%, а товарного - на 9,3%
Энергетика
19 мая 2021 г. 17:27
Азербайджан увеличил добычу товарного газа более чем на 9%

В январе-апреле этого года в Азербайджане было добыто 11 559,2 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 11 537,8 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

Добыча нефти за отчетный период сократилась на 7,2% (товарной на 6,9%).

За четыре месяца этого года в стране добыто 13 766,3 млн кубометров природного газа. Из этого объема на товарный газ пришлось 10 290,9 млн кубометров.

В январе-апреле этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 2,7%, а товарного - на 9,3%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees more than 9% rise in marketable gas production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əmtəəlik qaz hasilatını 9%-dən çox artırıb

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