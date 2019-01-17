Азербайджан увеличил добычу газа примерно на 2 млрд кубометров

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджане добыто 30,422 млрд кубометров газа, что на 500 млн кубометров превышает прогнозный показатель.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности за 2018 год министерства энергетики.

В прошлом году в стране добыто на 1 824,1 млн кубометров или 6,4% больше газа, чем в 2017 году.

На долю SOCAR пришлось 6,547 млрд кубометров, на долю "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) - 12,506 млрд кубометров, "Шахдениз" - 11,369 млрд кубометров.

Объем добычи газа по SOCAR вырос на 457,9 млн кубометров или 7,5% по сравнению с 2017 годом.

Объем добычи газа с АЧГ в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 165,3 млн кубометров или на 1,3%. Добыча газа с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 1 200,9 млн кубометров или на 11,8%.