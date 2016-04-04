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    Азербайджан сократил производство электроэнергии на 6%

    В месячном исчислении производство сократилось на 10%

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте этого года в энергосистеме страны было выработано около 5,9 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", в марте текущего года выработано 1,9 млрд. кВт/час электроэнергии.

    Производство электроэнергии в первом квартале сократилось на 0,4 млрд. кВт/час или 6,4%, в месячном исчислении - на 0,2 млрд. кВт/час или 9,52%.

    Наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

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