Азербайджан сократил экспорт нефти в Тунис на 27%

Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал в Тунис 186 тыс. 998,53 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, экспорт сократился на 27,1% по сравнению с 8 месяцами 2024 года.

Стоимость экспортированной нефти составляет $102 млн 302,16 тыс. (снижение на 37,6%).

Доля нефти, экспортированной из Азербайджана в Тунис, в общем экспорте "черного золота" составила 1,17%.

В январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонны сырой нефти и нефтепродуктов на сумму $8 млрд 396 млн 5,89 тыс.