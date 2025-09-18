Азербайджан сократил экспорт нефти в Тунис на 27%
Энергетика
- 18 сентября, 2025
- 16:15
Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал в Тунис 186 тыс. 998,53 тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, экспорт сократился на 27,1% по сравнению с 8 месяцами 2024 года.
Стоимость экспортированной нефти составляет $102 млн 302,16 тыс. (снижение на 37,6%).
Доля нефти, экспортированной из Азербайджана в Тунис, в общем экспорте "черного золота" составила 1,17%.
В январе-августе этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,22 тонны сырой нефти и нефтепродуктов на сумму $8 млрд 396 млн 5,89 тыс.
