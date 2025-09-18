İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycan Tunisə neft ixracını 27 % azaldıb

    Energetika
    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:05
    Azərbaycan Tunisə neft ixracını 27 % azaldıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Tunisə 186 min 998,53 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 102 milyon 302,16 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin 8 ayı ilə müqayisədə 27,1 %, dəyəri isə 37,6 % azdır.

    Azərbaycandan Tunisə ixrac edilən xam neftin ümumi neft ixracında payı 1,17 % olub.

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 8 milyard 396 milyon 005,89 min ABŞ dolları dəyərində 15 milyon 924 min 752,22 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 32 milyard 118 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 17 milyard 65 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 53 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Azərbaycan tunis Neft ixracı
    Азербайджан сократил экспорт нефти в Тунис на 27%
    Azerbaijan reduces oil exports to Tunisia by 27%

    Son xəbərlər

    16:57

    "Oleq Bakinski"nin şikayəti təmin olunmayıb

    Hadisə
    16:53

    Bakıda və rayonlarda güclü külək əsəcək, leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    16:52

    Fransada həbs edilənlərin sayı 100-ə yaxınlaşıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    16:48

    "BOA Agency"nin səhmdarlarının yığıncağının gündəliyi genişləndirilib

    Maliyyə
    16:47
    Foto

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi: Azarkeşlər üçün pit-leyn gəzintisi baş tutub

    Formula 1
    16:46
    Foto

    İslamabadda Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününə həsr olunan seminar keçirilib

    Xarici siyasət
    16:45

    Eyfel qülləsi bağlanıb

    Digər ölkələr
    16:42

    "Neftçi" rəsmisi: "Qərarın qüvvədə saxlanılması futbolçumuzun karyerasına böyük zərbədir"

    Futbol
    16:37

    Corc Rassell xəstəlik səbəbindən Bakıda mətbuat konfransını buraxıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti