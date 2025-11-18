Азербайджан сократил экспорт нефти в Индию почти в 5 раз

Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал в Индию 250 тыс. 122,21 тонны сырой нефти на сумму $126 млн 113,14 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По сравнению с первыми 10 месяцами 2024 года объем экспортированной продукции уменьшился в 4,7 раза, а стоимость - в 5,8 раза.

Доля сырой нефти, экспортированной в Индию, составила 1,2% от общего экспорта нефти Азербайджана.

Отметим, что за январь-октябрь этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны на сумму $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.