Азербайджан сократил экспорт нефти в Индию почти в 5 раз
Энергетика
- 18 ноября, 2025
- 14:02
Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал в Индию 250 тыс. 122,21 тонны сырой нефти на сумму $126 млн 113,14 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
По сравнению с первыми 10 месяцами 2024 года объем экспортированной продукции уменьшился в 4,7 раза, а стоимость - в 5,8 раза.
Доля сырой нефти, экспортированной в Индию, составила 1,2% от общего экспорта нефти Азербайджана.
Отметим, что за январь-октябрь этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны на сумму $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.
