İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Azərbaycan Hindistana neft satışını 5 dəfəyə yaxın azaldıb

    Energetika
    • 18 noyabr, 2025
    • 13:42
    Azərbaycan Hindistana neft satışını 5 dəfəyə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Hindistana 250 min 122,21 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 126 milyon 113,14 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 4,7 dəfə, dəyəri isə 5,8 dəfə azdır.

    Hindistana ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 1,2 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan ümumi dəyəri 10 milyard 849 milyon 719,29 min ABŞ dolları olan 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 40 milyard 862 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 637 milyon ABŞ dolları ixracın, 19 milyard 225 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Hindistan Azərbaycan Neft ixracı
    Азербайджан сократил экспорт нефти в Индию почти в 5 раз
    Azerbaijan earns over $126M in crude oil exports to India

    Son xəbərlər

    14:34

    Maqdalena Qrono Ermənistan Baş nazirinin müavini ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    14:34
    Rəy

    BMT TŞ-nin Qəzza üzrə qətnaməsi – Tramp planının ikinci mərhələsi - TƏHLİL

    Analitika
    14:22
    Foto

    Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:19

    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    14:11

    Ermənistan sabiq baş prokurorun ekstradisiyası üçün Rusiyaya müraciət edəcək

    Region
    14:04

    Səudiyyə Ərəbistanında çıxış edən futbolçu İtaliyaya qayıda bilər

    Futbol
    14:03
    Foto

    Xocalıda "Haradasınız 13-lər?" kitabının təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    14:02
    Foto

    Azərbaycan və Ermənistanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətləri arasında görüş olub

    Xarici siyasət
    14:01

    Azərbaycanın U-15 yığması UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununu keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti