Азербайджан продал 240 млн тонн прибыльной нефти с АЧГ

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ По состоянию на 1 июня этого года на мировом рынке продано 240 млн тонн прибыльной нефти с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери, Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ, "Контракт века").

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции.

“Вот уже 18 лет участники проекта АЧГ получают доходы от прибыльной нефти. С начала разработки и на 1 июня 2017 года с АЧГ добыто 428,4 млн тонн нефти и 133 млрд кубометров газа", - сказал представитель SOCAR.

Вице-президент добавил, что на 1 июня на мировой рынок экспортировано 448 млн тонн азербайджанской нефти, из которых на долю трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 333 млн тонн.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).