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    ​Азербайджан приступил к транзиту электроэнергии в Турцию через Грузию

    Из Азербайджана в Турцию будет перебрасываться примерно 80 мегаватт электроэнергии

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Государственная электросистема Грузии" начала осуществление функции транзитного коридора в двух направлениях - из Азербайджана в Турцию и из России в Армению.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Грузия Online, с 7 февраля началось осуществление транзита электроэнергии примерно 80 мегаватт мощности из Азербайджана в Турцию.

    Транзит электроэнергии из России в Армению в среднем 30 мегаватт мощности начался 5 февраля.

    В результате, Грузия ежемесячно получит 1 млн. лари дохода из транзита электроэнергии.

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