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Азербайджан принял участие в международном мероприятии по развитию зеленых технологий

Азербайджан принял участие в международном мероприятии по развитию зеленых технологий Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов совместно с Казахстанской ассоциацией экологических организаций организовали конференцию, посвященную изменению климата и переходу на "зеленую экономику", сообщает Report со ссылкой на заруб
Энергетика
26 ноября 2021 г. 10:43
Азербайджан принял участие в международном мероприятии по развитию зеленых технологий

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов совместно с Казахстанской ассоциацией экологических организаций организовали конференцию, посвященную изменению климата и переходу на "зеленую экономику", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В конференции приняли участие более 95 экспертов из Азербайджана, Бангладеш, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таиланда, Турции и государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA).

В ходе конференции участники обсудили применение зеленых технологий и возобновляемых источников энергии в государствах-членах CICA, потенциал CICA для выполнения решений, принятых на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2021 году (COP26), борьбу с изменением климата и его последствиями.

Участники подчеркнули необходимость объединения усилий по борьбе с изменением климата, с тем чтобы сформировать зеленое финансирование и направить поток на внедрение зеленых технологий.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yaşıl texnologiyaların inkişafı ilə bağlı beynəlxalq tədbirdə iştirak edib

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