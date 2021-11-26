Азербайджан принял участие в международном мероприятии по развитию зеленых технологий

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов совместно с Казахстанской ассоциацией экологических организаций организовали конференцию, посвященную изменению климата и переходу на "зеленую экономику", сообщает Report со ссылкой на заруб

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов совместно с Казахстанской ассоциацией экологических организаций организовали конференцию, посвященную изменению климата и переходу на "зеленую экономику", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В конференции приняли участие более 95 экспертов из Азербайджана, Бангладеш, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таиланда, Турции и государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA).

В ходе конференции участники обсудили применение зеленых технологий и возобновляемых источников энергии в государствах-членах CICA, потенциал CICA для выполнения решений, принятых на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2021 году (COP26), борьбу с изменением климата и его последствиями.

Участники подчеркнули необходимость объединения усилий по борьбе с изменением климата, с тем чтобы сформировать зеленое финансирование и направить поток на внедрение зеленых технологий.