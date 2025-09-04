Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 16:02
    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках Азербайджано-турецкого энергетического форума в Измире провел встречи с председателем правления Ассоциации ветроэнергетики Турции (TÜREB) Ибрагимом Эрденом и членом правления компании Nordex Group Ибрагимом Озерсланом.

    Как сообщает турецкое бюро Report, стороны обсудили опыт турецких компаний в производстве и обслуживании ветряных турбин, а также в подготовке кадров.

    На встречах была представлена информация о планах Азербайджана по развитию проектов в области ветроэнергетики на суше и на Каспии, а также об экспортном потенциале. Особое внимание стороны уделили возможностям локализации производства турбин и оборудования.

    Турецкие компании приглашены посетить Азербайджан для оценки потенциала и обсуждения формата дальнейшего партнерства.

    Пярвиз Шахбазов Турция ветроэнергетика сотрудничество
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Türkiyənin külək enerjisi şirkətləri Azərbaycana dəvət olunub
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Turkish wind energy firms invited to explore cooperation in Azerbaijan

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    16:36

    В Азербайджане увеличились поступления по социальному страхованию, ОМС и от безработицы

    Финансы
    16:33

    Ронен Краус: Израиль и Азербайджан готовят до конца 2025 года несколько визитов высокого уровня -ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    16:25

    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    16:20

    Налоговые поступления от ненефтегазового сектора за 8 месяцев выросли на 9%

    Финансы
    16:19

    Отозван посол Азербайджана в Болгарии

    Внешняя политика
    16:14

    В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети

    Другие страны
    16:06

    Посол: Экспорт из Украины в Азербайджан за 7 месяцев вырос почти на 9%

    Внешняя политика
    16:02
    Фото

    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

    Энергетика
    Лента новостей