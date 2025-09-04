Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках Азербайджано-турецкого энергетического форума в Измире провел встречи с председателем правления Ассоциации ветроэнергетики Турции (TÜREB) Ибрагимом Эрденом и членом правления компании Nordex Group Ибрагимом Озерсланом.

Как сообщает турецкое бюро Report, стороны обсудили опыт турецких компаний в производстве и обслуживании ветряных турбин, а также в подготовке кадров.

На встречах была представлена информация о планах Азербайджана по развитию проектов в области ветроэнергетики на суше и на Каспии, а также об экспортном потенциале. Особое внимание стороны уделили возможностям локализации производства турбин и оборудования.

Турецкие компании приглашены посетить Азербайджан для оценки потенциала и обсуждения формата дальнейшего партнерства.