İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Türkiyənin külək enerjisi şirkətləri Azərbaycana dəvət olunub

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 15:26
    Türkiyənin külək enerjisi şirkətləri Azərbaycana dəvət olunub

    Türkiyənin külək enerjisi şirkətləri əməkdaşlıq üçün Azərbaycana dəvət olunub.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə Enerji Forumu çərçivəsində energetika naziri Pərviz Şahbazovla Türkiyə Külək Enerjisi Birliyi (TÜREB) İdarə Heyətinin sədri İbrahim Erden və "Nordex Qrupu"nun İdarə Heyətinin üzvü İbrahim Özarslan arasında görüşlər keçirilib.

    Görüşlərdə şirkətlərin külək enerjisi sahəsində fəaliyyəti, o cümlədən külək turbinləri və komponentlərin istehsalı, texniki xidmət və kadrların hazırlanması sahələrində təcrübəsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycanın quruda və dənizdə külək enerjisi istehsalı və ixracı layihələri barədə məlumat verilib. Külək turbinlərinin və avadanlıqlarının yerli istehsalı perspektivləri və bu xüsusda əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Külək turbinləri və avadanlıqlarının yerli istehsalı perspektivləri, habelə bu istiqamətdə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    Şirkətlər mövcud vəziyyəti və tərəfdaşlıq potensialını yerində dəyərləndirmək məqsədilə Azərbaycana dəvət olunub.

    enerji külək Türkiyə
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Азербайджан пригласил к сотрудничеству турецкие компании в сфере ветроэнергетики
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    Turkish wind energy firms invited to explore cooperation in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    16:44

    "JetBrains" rəsmisi: "Bakı ICPC iştirakçılarını dünyanın ən yaxşı memarlıq nümunələrindən biri ilə heyrətləndirir"

    Biznes
    16:42

    Səfir: İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli səfər hazırlayır

    Xarici siyasət
    16:40

    Şahin Mahmudzadə: "Sİ-lə bağlı sərt məhdudiyyətlər bank sektorunun rəqabət qabiliyyətini azalda bilər" - EKSKLÜZİV

    İKT
    16:40

    Azərbaycan boksçusu dünya çempinatına qələbə ilə başlayıb

    Fərdi
    16:38

    "Özbəkneftqaz" və SOCAR sentyabrda Özbəkistandakı layihə üçün operatorun qeydiyyat prosesini tamamlayacaqlar

    Energetika
    16:36

    Cəlilabadda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    16:36

    Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatları olub

    Komanda
    16:35

    Berlində avtomobil insan kütləsinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    16:33

    Azərbaycan Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi namizədliyini alqışlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti