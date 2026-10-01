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    Азербайджан пригласил греческий бизнес инвестировать в свою экономику

    Энергетика
    • 01 октября, 2026
    • 13:17
    Азербайджан пригласил греческий бизнес инвестировать в свою экономику

    Азербайджан предлагает греческим компаниям воспользоваться благоприятным инвестиционным климатом страны и возможностями региональной связанности, наращивать взаимные инвестиции и выстраивать долгосрочные партнерские отношения.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в социальной сети X.

    По его словам, инвестиционные возможности Азербайджана были представлены на азербайджано-греческом бизнес-форуме в Афинах, состоявшемся в рамках VI заседания Межправительственной комиссии. В мероприятии приняли участие более 90 компаний.

    Шахбазов отметил, что участникам форума представили направления развития инвестиционного и делового сотрудничества в энергетике, в том числе в сфере "зеленой" энергетической связанности, а также в области транспорта и логистики, цифровых технологий, промышленности и других секторах.

    Азербайджан пригласил греческий бизнес инвестировать в свою экономику
    Азербайджан пригласил греческий бизнес инвестировать в свою экономику
    Азербайджан пригласил греческий бизнес инвестировать в свою экономику
    Пярвиз Шахбазов Азербайджано-греческие отношения
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    Pərviz Şahbazov: "Yeni reallıqlar regional əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır" - YENİLƏNİB
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    Azerbaijan invites Greek businesses to invest in its economy
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