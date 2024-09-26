Азербайджан предложил Сербии присоединиться к зеленому энергокоридору "Каспий-Черное море-Европа"

Азербайджан обсудил присоединение Сербии к "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа".

Азербайджан обсудил присоединение Сербии к "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа".

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

Министр заявил, что с министром экономики Сербии Адрияной Месарович были проведены обсуждения по развитию двустороннего сотрудничества.

"Мы оценили возможности сотрудничества по присоединению Сербии к "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа", строительству газовой электростанции, поставкам сырой нефти, транзиту газа. Мы обменялись мнениями об энергетическом аспекте бизнес-форума, который планируется провести в Азербайджане в декабре", - сказал П. Шахбазов.

Как сообщили из Министерства энергетики, в ходе встречи также отмечено, что в январе-августе этого года из Азербайджана в Сербию было поставлено 32,3 млн кубометров газа.