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Азербайджан предложил Сербии присоединиться к зеленому энергокоридору "Каспий-Черное море-Европа"

Азербайджан предложил Сербии присоединиться к зеленому энергокоридору "Каспий-Черное море-Европа" Азербайджан обсудил присоединение Сербии к "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа".
Энергетика
26 сентября 2024 г. 20:45
Азербайджан предложил Сербии присоединиться к зеленому энергокоридору Каспий-Черное море-Европа

Азербайджан обсудил присоединение Сербии к "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа".

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

Министр заявил, что с министром экономики Сербии Адрияной Месарович были проведены обсуждения по развитию двустороннего сотрудничества.

"Мы оценили возможности сотрудничества по присоединению Сербии к "Зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа", строительству газовой электростанции, поставкам сырой нефти, транзиту газа. Мы обменялись мнениями об энергетическом аспекте бизнес-форума, который планируется провести в Азербайджане в декабре", - сказал П. Шахбазов.

Как сообщили из Министерства энергетики, в ходе встречи также отмечено, что в январе-августе этого года из Азербайджана в Сербию было поставлено 32,3 млн кубометров газа.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyanın “Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi”nə qoşulması müzakirə edilib
Версия на английском языке Serbia's accession to Caspian-Black Sea-European Green Energy Corridor discussed

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