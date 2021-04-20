Азербайджан поставил в Беларусь 4 танкера с нефтью

В апреле поставок со стороны SOCAR в Беларусь не было "и на ближайшее время запросов не поступало"

Азербайджан в I-ом квартале 2021 года поставил в Беларусь 360,1 тыс. тонн нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагима Ахмедова.

"В I-ом квартале этого года в Беларусь отправили 4 танкера с азербайджанской нефтью общим объемом 360,1 тыс. тонн. Два танкера были отправлены из турецкого порта Джейхан, еще два - из грузинского порта Супса", - сказал Ахмедов.

Он также сообщил, что в апреле поставок со стороны SOCAR в Беларусь не было "и на ближайшее время запросов не поступало".

Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура SOCAR) с белорусской стороной заключила контракт на поставку в 2021 году примерно на 1 млн тонн нефти. SOCAR Trading в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим".

В целом за 2020 год SOCAR поставила Белнефтехиму около 1 млн тонн нефти, в том числе около 720 тыс. тонн азербайджанской, а остальное - неазербайджанской нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.