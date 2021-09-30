О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан подписал с Чехией соглашение об энергосотрудничестве

Азербайджан подписал с Чехией соглашение об энергосотрудничестве Между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством промышленности и торговли Чехии подписано соглашение "О сотрудничестве в энергетической сфере”.
Энергетика
30 сентября 2021 г. 17:54
Азербайджан подписал с Чехией соглашение об энергосотрудничестве

Между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством промышленности и торговли Чехии подписано соглашение "О сотрудничестве в энергетической сфере”.

Как передает Report, об этом сообщила Минэнергетики.

Целью подписания соглашения является расширение и развитие сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами.

Перед церемонией подписания состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Чехии Якубом Кулханеком. Говоря о возможностях развития энергетического сотрудничества с Чехией в нефтегазовом секторе и сфере возобновляемой энергетики, Шахбазов, в частности, отметил роль расширения "Южного газового коридора" в этом сотрудничестве. Министр также проинформировал о реализуемых проектах в сфере возобновляемой энергии общей мощностью 700 МВт, которые планируется выставить на аукцион, и пригласил чешские компании принять участие в этом процессе.

Кулханек также отметил, что энергетическое сотрудничество играет важную роль для развития отношений стратегического партнерства между странами.

После обсуждений соглашение подписали П. Шахбазов и посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт. Соглашение предусматривает расширение двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, нефтехимической отраслях, сфере возобновляемой энергетики, в том числе биоэнергетики, и установление связей между соответствующими хозяйствующими субъектами в соответствии с национальным законодательством обеих стран. Также выражена поддержка реализации совместных проектов в энергетической сфере с третьими странами. В соответствии с соглашением также планируется создание совместной рабочей группы по сотрудничеству в энергосфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Czech Republic ink agreement on energy cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çexiya ilə energetika sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalayıb

Самое читаемое

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
27 сентября 2021 г. 10:47
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi