Азербайджан подписал с Чехией соглашение об энергосотрудничестве

Между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством промышленности и торговли Чехии подписано соглашение "О сотрудничестве в энергетической сфере”.

Между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством промышленности и торговли Чехии подписано соглашение "О сотрудничестве в энергетической сфере”.

Как передает Report, об этом сообщила Минэнергетики.

Целью подписания соглашения является расширение и развитие сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами.

Перед церемонией подписания состоялась встреча между министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Чехии Якубом Кулханеком. Говоря о возможностях развития энергетического сотрудничества с Чехией в нефтегазовом секторе и сфере возобновляемой энергетики, Шахбазов, в частности, отметил роль расширения "Южного газового коридора" в этом сотрудничестве. Министр также проинформировал о реализуемых проектах в сфере возобновляемой энергии общей мощностью 700 МВт, которые планируется выставить на аукцион, и пригласил чешские компании принять участие в этом процессе.

Кулханек также отметил, что энергетическое сотрудничество играет важную роль для развития отношений стратегического партнерства между странами.

После обсуждений соглашение подписали П. Шахбазов и посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт. Соглашение предусматривает расширение двустороннего сотрудничества в нефтегазовой, нефтехимической отраслях, сфере возобновляемой энергетики, в том числе биоэнергетики, и установление связей между соответствующими хозяйствующими субъектами в соответствии с национальным законодательством обеих стран. Также выражена поддержка реализации совместных проектов в энергетической сфере с третьими странами. В соответствии с соглашением также планируется создание совместной рабочей группы по сотрудничеству в энергосфере.