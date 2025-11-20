Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджан почти вдвое увеличил доходы от экспорта нефти в Ирландию

    Энергетика
    • 20 ноября, 2025
    • 14:55
    Азербайджан почти вдвое увеличил доходы от экспорта нефти в Ирландию

    Азербайджан в январе-октябре текущего года экспортировал в Ирландию 410 тыс. 729,87 тонны сырой нефти на сумму $214 млн 827,49 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    По сравнению с первыми 10 месяцами 2024 года, количество экспортированной продукции увеличилось в 2,3 раза, а ее стоимость - в 1,9 раза.

    Доля экспортированной в Ирландию сырой нефти в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 1,98%.

    Отметим, что в январе-октябре текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны на сумму $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.

    экспорт нефти Азербайджан Ирландия
    Azərbaycan İrlandiyaya satdığı neftdən qazancını 2 dəfəyə yaxın artırıb
    Azerbaijan's earnings from crude oil exports to Ireland almost double

    Последние новости

    15:54
    Фото

    Азербайджанская модель мультикультурализма представлена на международном симпозиуме в Тунисе

    Внешняя политика
    15:54

    Доходы от приватизации госимущества за 10 месяцев выросли почти на 10%

    Финансы
    15:46

    Муса Гулиев: Стоимость 5 соцпакетов в Азербайджане превысила 8 млрд манатов

    Финансы
    15:38
    Видео

    Во Вьетнаме из-за наводнений и оползней погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:30

    В Баку перекроют движение от улицы Хагани Рустамова к проспекту Бабека

    Инфраструктура
    15:23

    Пашинян отправился в Казахстан с двухдневным визитом

    В регионе
    15:18

    Сийярто: ЕС должен прекратить выплаты Украине и потребовать финансовой проверки

    Другие страны
    15:09

    Свириденко встретилась с министром Сухопутных войск США

    Другие страны
    15:05
    Фото

    Переселившимся в поселок Гадрут семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    Лента новостей