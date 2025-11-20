Азербайджан почти вдвое увеличил доходы от экспорта нефти в Ирландию
Энергетика
- 20 ноября, 2025
- 14:55
Азербайджан в январе-октябре текущего года экспортировал в Ирландию 410 тыс. 729,87 тонны сырой нефти на сумму $214 млн 827,49 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
По сравнению с первыми 10 месяцами 2024 года, количество экспортированной продукции увеличилось в 2,3 раза, а ее стоимость - в 1,9 раза.
Доля экспортированной в Ирландию сырой нефти в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 1,98%.
Отметим, что в январе-октябре текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны на сумму $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.
