    Azərbaycan İrlandiyaya satdığı neftdən qazancını 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    • 20 noyabr, 2025
    • 14:21
    Azərbaycan İrlandiyaya satdığı neftdən qazancını 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan İrlandiyaya 410 min 729,87 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 214 milyon 827,49 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 2,3 dəfə, dəyəri isə 1,9 dəfə çoxdur.

    İrlandiyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 1,98 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan ümumi dəyəri 10 milyard 849 milyon 719,29 min ABŞ dolları olan 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 40 milyard 862 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 637 milyon ABŞ dolları ixracın, 19 milyard 225 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    İrlandiya Azərbaycan Neft ixracı
    Азербайджан почти вдвое увеличил доходы от экспорта нефти в Ирландию
    Azerbaijan's earnings from crude oil exports to Ireland almost double

