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Азербайджан обсудил с итальянской компанией перспективы сотрудничества

Азербайджан обсудил с итальянской компанией перспективы сотрудничества Азербайджан и итальянская компания Saipem S.p.A. обсудили перспективы сотрудничества.
Энергетика
3 июня 2025 г. 17:54
Азербайджан обсудил с итальянской компанией перспективы сотрудничества

Азербайджан и итальянская компания Saipem S.p.A. обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с главным исполнительным директором и генеральным менеджером Saipem S.p.A. Алессандро Пулити.

В ходе встречи было подчеркнуто значение реализуемых по инициативе и при активном участии Азербайджана проектов в обеспечении энергетической безопасности, а также эффективное сотрудничество в этой сфере с иностранными партнерами.

Была отмечена долгосрочная деятельность компании Saipem S.p.A. в энергетическом секторе нашей страны и партнерство с местными компаниями.

Стороны обменялись мнениями о роли Азербайджана в глобальном энергетическом переходе, реализуемых в этой сфере проектах и перспективах дальнейшего двустороннего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İtaliya şirkəti ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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