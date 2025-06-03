Азербайджан обсудил с итальянской компанией перспективы сотрудничества

Азербайджан и итальянская компания Saipem S.p.A. обсудили перспективы сотрудничества.

Азербайджан и итальянская компания Saipem S.p.A. обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова с главным исполнительным директором и генеральным менеджером Saipem S.p.A. Алессандро Пулити.

В ходе встречи было подчеркнуто значение реализуемых по инициативе и при активном участии Азербайджана проектов в обеспечении энергетической безопасности, а также эффективное сотрудничество в этой сфере с иностранными партнерами.

Была отмечена долгосрочная деятельность компании Saipem S.p.A. в энергетическом секторе нашей страны и партнерство с местными компаниями.

Стороны обменялись мнениями о роли Азербайджана в глобальном энергетическом переходе, реализуемых в этой сфере проектах и перспективах дальнейшего двустороннего сотрудничества.