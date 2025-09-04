Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    Азербайджан обсудил с Бразилией сотрудничество в горнодобывающей промышленности

    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 12:05
    Азербайджан обсудил с Бразилией сотрудничество в горнодобывающей промышленности

    Азербайджан обсудил с Бразилией возможности сотрудничества в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, переработка минералов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

    Обсуждения прошли в рамках визита замминистра Эльнура Алиева в Бразилию, где он провел переговоры нс секретарем по нефти, природному газу и биотопливу Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Ренато Дутрой.

    На встрече была предоставлена информация о деловой среде Азербайджана, важных реформах и целях в энергетической сфере, международных инвестиционных инструментах, в которых Азербайджан является совместным партнером с рядом стран, отмечены возможности партнерства.

    Стороны достигли согласия о развитии сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Азербайджан Бразилия Минэкономики сотрудничество
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilər
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan, Brazil may cooperate in mining, mineral processing sectors

    Последние новости

    13:30

    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Внешняя политика
    13:21
    Фото

    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Внешняя политика
    13:10

    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Экология
    13:07

    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Бизнес
    13:05

    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Бизнес
    13:03

    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

    Внутренняя политика
    12:58

    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    Другие страны
    12:46

    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    Происшествия
    Лента новостей