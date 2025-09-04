Азербайджан обсудил с Бразилией сотрудничество в горнодобывающей промышленности
- 04 сентября, 2025
- 12:05
Азербайджан обсудил с Бразилией возможности сотрудничества в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, переработка минералов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.
Обсуждения прошли в рамках визита замминистра Эльнура Алиева в Бразилию, где он провел переговоры нс секретарем по нефти, природному газу и биотопливу Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики этой страны Ренато Дутрой.
На встрече была предоставлена информация о деловой среде Азербайджана, важных реформах и целях в энергетической сфере, международных инвестиционных инструментах, в которых Азербайджан является совместным партнером с рядом стран, отмечены возможности партнерства.
Стороны достигли согласия о развитии сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в сферах, представляющих взаимный интерес.