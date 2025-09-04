İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilər

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:46
    Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilər

    Azərbaycan Braziliya ilə enerji, mədənçilik, mineral emalı kimi sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Müzakirələr nazir müavini Elnur Əliyevin Braziliyaya səfəri çərçivəsində bu ölkənin Mədənlər və Energetika Nazirliyinin neft, təbii qaz və bioyanacaq üzrə katibi Renato Dutra ilə keçirilən görüşdə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycanın işgüzar mühiti, energetika sahəsində həyata keçirilən mühüm islahatlar və hədəflər, Azərbaycanın bir sıra ölkələrlə birgə tərəfdaş olduğu beynəlxalq investisiya alətləri barədə məlumat verilib, tərəfdaşlıq imkanları qeyd edilib.

    Tərəflər iki ölkənin müvafiq qurumları arasında qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi barədə razılıq əldə edib.

    Azərbaycan Braziliya Elnur Əliyev Renato Dutra
    Rus Versiası Rus Versiası
    Азербайджан обсудил с Бразилией сотрудничество в горнодобывающей промышленности

    Son xəbərlər

    12:03

    İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçib

    Futbol
    12:03

    Portuqaliyada matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    12:02

    Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaq

    Digər ölkələr
    11:53

    Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olub

    Elm və təhsil
    11:46

    Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilər

    Energetika
    11:43

    Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaq

    Digər ölkələr
    11:40
    Foto
    Video

    Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilib

    İnfrastruktur
    11:39
    Foto
    Video

    Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulur

    Energetika
    11:36

    "Şahdəniz Kompressiya" layihəsi üçün əsas tikinti müqaviləsi imzalanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti