Азербайджан обсудил с BP совместные проекты по нефтегазу и зеленой энергии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли реализацию совместных нефтегазовых и "зеленых" проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, стороны обменялись мнениями о развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества с BP - стратегическим партнером Азербайджана в энергетике- - на новом этапе взаимодействия.

Были обсуждены текущие проекты в нефтегазовой и возобновляемой энергетике, а также строительство солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт.