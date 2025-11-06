Азербайджан обсудил с BP совместные проекты по нефтегазу и зеленой энергии
06 ноября, 2025
- 17:03
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов обсудил с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли реализацию совместных нефтегазовых и "зеленых" проектов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, стороны обменялись мнениями о развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества с BP - стратегическим партнером Азербайджана в энергетике- - на новом этапе взаимодействия.
Были обсуждены текущие проекты в нефтегазовой и возобновляемой энергетике, а также строительство солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт.
