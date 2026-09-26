Азербайджан обсудил с американской компанией вопросы энергоперехода и хранения энергии
- 26 сентября, 2026
- 15:49
Азербайджан и американская компания Brookfield Asset Management рассмотрели вопросы энергетического перехода и хранения энергии, возобновляемой энергетики.
Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".
По словам Джаббарова, обсуждения состоялись на встрече с главным исполнительным директором компании Коннором Тески в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).
Министр сообщил, что с учетом глобальной инвестиционной деятельности компании, направленной на реальные активы, в рамках существующего сотрудничества состоялся обмен мнениями о представляющих инвестиционный интерес отраслях и возможных проектах в Азербайджане.
Также стороны рассмотрели вопросы изучения инвестиционных возможностей в сфере цифровой инфраструктуры и других направлениях.
Помимо этого, в рамках AIIF 2026 министр встретился с основателем и председателем компании Vista Equity Partners Робертом Ф.Смитом. Состоялся обмен мнениями об инвестиционном потенциале нашей страны, появляющихся возможностях на глобальных финансовых рынках и новых инвестиционных направлениях, представляющих взаимный интерес.