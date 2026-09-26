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    Азербайджан обсудил с американской компанией вопросы энергоперехода и хранения энергии

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 15:49
    Азербайджан обсудил с американской компанией вопросы энергоперехода и хранения энергии

    Азербайджан и американская компания Brookfield Asset Management рассмотрели вопросы энергетического перехода и хранения энергии, возобновляемой энергетики.

    Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".

    По словам Джаббарова, обсуждения состоялись на встрече с главным исполнительным директором компании Коннором Тески в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).

    Министр сообщил, что с учетом глобальной инвестиционной деятельности компании, направленной на реальные активы, в рамках существующего сотрудничества состоялся обмен мнениями о представляющих инвестиционный интерес отраслях и возможных проектах в Азербайджане.

    Также стороны рассмотрели вопросы изучения инвестиционных возможностей в сфере цифровой инфраструктуры и других направлениях.

    Помимо этого, в рамках AIIF 2026 министр встретился с основателем и председателем компании Vista Equity Partners Робертом Ф.Смитом. Состоялся обмен мнениями об инвестиционном потенциале нашей страны, появляющихся возможностях на глобальных финансовых рынках и новых инвестиционных направлениях, представляющих взаимный интерес.

    Азербайджан обсудил с американской компанией вопросы энергоперехода и хранения энергии
    Азербайджан обсудил с американской компанией вопросы энергоперехода и хранения энергии
    Азербайджан обсудил с американской компанией вопросы энергоперехода и хранения энергии

    Микаил Джаббаров II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Фото
    Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə enerji keçidi və enerji saxlanc məsələlərini nəzərdən keçirib
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    Azerbaijan, Brookfield discuss energy transition, renewable energy
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