    Энергетика
    • 28 января, 2026
    • 15:41
    Азербайджан обсудил развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

    Азербайджан и Всемирный нефтяной совет (WPC Energy) обсудили актуальные вопросы глобальной энергетической повестки дня, региональные энергетические проекты и вопросы, связанные с развитием сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись на встрече министра Пярвиза Шахбазова с президентом Совета Педро Мирасом.

    Шахбазов отметил достижения Азербайджана в направлении энергетического перехода, масштабные реформы, многочисленные нормативно-правовые акты в этой сфере и развитие возобновляемых источников энергии.

    Отмечено, что Азербайджан к 2030 году стремился увеличить долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 30%, а в настоящее уже к 2027 году этот показатель планируется довести до 33,7%.

    На встрече в рамках единой концепции оценены энергетические связи, охватывающие Центральную Азию, Турцию и Европу. Отмечено, что эти проекты имеют большое значение с точки зрения развития энергетической и цифровой инфраструктуры, а также центров обработки данных.

    Мирас указал на роль Азербайджана как ключевого энергетического коридора между Азией и Европой и отметил, что страна является образцовой моделью, способствующей диалогу между различными энергетическими подходами.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями об участии в конгрессе WPC Energy, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 2026 году, а также о перспективах сотрудничества Азербайджана с этой организацией.

    Всемирный нефтяной совет Пярвиз Шахбазов энергетическая повестка возобновляемые источники энергии энергопереход
    Фото
    Azərbaycan Dünya Neft Şurası ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

