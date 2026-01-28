Азербайджан обсудил развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

Азербайджан и Всемирный нефтяной совет (WPC Energy) обсудили актуальные вопросы глобальной энергетической повестки дня, региональные энергетические проекты и вопросы, связанные с развитием сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись на встрече министра Пярвиза Шахбазова с президентом Совета Педро Мирасом.

Шахбазов отметил достижения Азербайджана в направлении энергетического перехода, масштабные реформы, многочисленные нормативно-правовые акты в этой сфере и развитие возобновляемых источников энергии.

Отмечено, что Азербайджан к 2030 году стремился увеличить долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 30%, а в настоящее уже к 2027 году этот показатель планируется довести до 33,7%.

На встрече в рамках единой концепции оценены энергетические связи, охватывающие Центральную Азию, Турцию и Европу. Отмечено, что эти проекты имеют большое значение с точки зрения развития энергетической и цифровой инфраструктуры, а также центров обработки данных.

Мирас указал на роль Азербайджана как ключевого энергетического коридора между Азией и Европой и отметил, что страна является образцовой моделью, способствующей диалогу между различными энергетическими подходами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об участии в конгрессе WPC Energy, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в 2026 году, а также о перспективах сотрудничества Азербайджана с этой организацией.