Пярвиз Шахбазов обсудил приоритеты энергетического сотрудничества в Италии

Находящийся с визитом в Италии министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился со старшим вице-президентом по решениям в области климатических технологий компании Baker Hughes Алессандро Брешиани.

Находящийся с визитом в Италии министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился со старшим вице-президентом по решениям в области климатических технологий компании Baker Hughes Алессандро Брешиани.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в ходе встречи была рассмотрена деятельность компании по энергопереходу, сотрудничество с Азербайджаном в области повышения производительности и эффективности производства за счет применения новых технологий.

Также был проведен обмен мнениями по продвижению энергетического перехода в рамках COP29 и сотрудничеству с Baker Hughes в этом вопросе.

На встрече Шахбазова с соучредителем компании Zhero и главным исполнительным директором Zhero Europe Алессандрой Пасини были обсуждены перспективы сотрудничества в области синтетического природного газа (e-NG), получаемого из "зеленого водорода".

В контексте реализации проектов зеленых энергетических коридоров "Каспий-Черное море-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан-Европа", а также планов по производству и экспорту водорода, выражена заинтересованность компании в сотрудничестве с Азербайджаном в области e-NG.