О нас

Пярвиз Шахбазов обсудил приоритеты энергетического сотрудничества в Италии

Пярвиз Шахбазов обсудил приоритеты энергетического сотрудничества в Италии Находящийся с визитом в Италии министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился со старшим вице-президентом по решениям в области климатических технологий компании Baker Hughes Алессандро Брешиани.
Энергетика
2 июля 2024 г. 10:03
Пярвиз Шахбазов обсудил приоритеты энергетического сотрудничества в Италии

Находящийся с визитом в Италии министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился со старшим вице-президентом по решениям в области климатических технологий компании Baker Hughes Алессандро Брешиани.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в ходе встречи была рассмотрена деятельность компании по энергопереходу, сотрудничество с Азербайджаном в области повышения производительности и эффективности производства за счет применения новых технологий.

Также был проведен обмен мнениями по продвижению энергетического перехода в рамках COP29 и сотрудничеству с Baker Hughes в этом вопросе.

На встрече Шахбазова с соучредителем компании Zhero и главным исполнительным директором Zhero Europe Алессандрой Пасини были обсуждены перспективы сотрудничества в области синтетического природного газа (e-NG), получаемого из "зеленого водорода".

В контексте реализации проектов зеленых энергетических коридоров "Каспий-Черное море-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан-Европа", а также планов по производству и экспорту водорода, выражена заинтересованность компании в сотрудничестве с Азербайджаном в области e-NG.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İtaliya şirkətləri ilə əməkdaşlıq prioritetlərini müzakirə edib

Самое читаемое

В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
30 июня 2024 г. 20:53
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
28 июня 2024 г. 21:53
Sky: Большая авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на провал
Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал
30 июня 2024 г. 09:04
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
27 июня 2024 г. 01:05
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
26 июня 2024 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi