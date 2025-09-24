Азербайджан обсудил энергетические проекты с Всемирным банком
Энергетика
- 24 сентября, 2025
- 16:27
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Южному Кавказу Роланд Прайс.
Как сообщили Report в Минэнерго, в рамках встречи был проведен детальный анализ реализуемых совместных инициатив и обмен мнениями о потенциальных направлениях партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком.
Особое внимание было уделено проектам в области традиционной и возобновляемой энергетики, развитию электроэнергетической инфраструктуры и повышению энергоэффективности. Стороны подробно рассмотрели инициированные Азербайджаном "зеленые энергетические коридоры".
