Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджан обсудил энергетические проекты с Всемирным банком

    Энергетика
    • 24 сентября, 2025
    • 16:27
    Азербайджан обсудил энергетические проекты с Всемирным банком

    Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Южному Кавказу Роланд Прайс.

    Как сообщили Report в Минэнерго, в рамках встречи был проведен детальный анализ реализуемых совместных инициатив и обмен мнениями о потенциальных направлениях партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком.

    Особое внимание было уделено проектам в области традиционной и возобновляемой энергетики, развитию электроэнергетической инфраструктуры и повышению энергоэффективности. Стороны подробно рассмотрели инициированные Азербайджаном "зеленые энергетические коридоры".

    Всемирный банк Азербайджан Пярвиз Шахбазов
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə enerji layihələrini müzakirə edib

    Последние новости

    16:56

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    Другие страны
    16:54

    Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

    Внешняя политика
    16:43

    Посла Молдовы вызвали в МИД РФ

    Другие страны
    16:41

    Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:40

    Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

    Наука и образование
    16:40

    МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

    В регионе
    16:35

    Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

    Бизнес
    16:35

    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    Бизнес
    16:32

    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    В регионе
    Лента новостей