Рубио: ООН обладает огромным потенциалом, чтобы быть инструментом добра в мире

ООН по-прежнему обладает значительным потенциалом для того, чтобы оставаться инструментом поддержания мира и стабильности.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Организация Объединенных Наций по-прежнему обладает огромным потенциалом быть инструментом добра в мире. Но мы не можем игнорировать тот факт, что сегодня по самым насущным вопросам у нее нет ответов, и она практически не играет никакой роли", - заявил Рубио.

Он добавил, что ООН не смогла положить конец конфликту в секторе Газа и в Украине, а переговоры сторон по украинскому конфликту стали возможны благодаря США.

"Нам не нужно отказываться от системы международного сотрудничества, которую мы создали. Нам не нужно демонтировать глобальные институты старого порядка, которые мы вместе построили. Но их необходимо реформировать", - заявил госсекретарь США.

Рубио также отметил, что США и союзники передавали суверенитет международным институтам. Многие вкладывались в социальное обеспечение в ущерб способности защищаться: "Мы все больше передаем свой суверенитет международным институтам, в то время как многие страны инвестируют в масштабные системы социального обеспечения в ущерб способности к самообороне".