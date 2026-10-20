Вюгар Байрамов: В Азербайджане число налогоплательщиков в 5 раз превышает количество POS-терминалов

В Азербайджане насчитывается 184,4 тыс. POS-терминалов при 883 тыс. активных налогоплательщиков. При этом 62,1% всех устройств приходится на Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вюгар Байрамов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в Азербайджане на один POS-терминал приходится 60 человек, тогда как в Грузии - 29, а в Турции - 47.

Байрамов также обратил внимание на высокие тарифы за их использование. В Азербайджане интерчейндж-тарифы Mastercard для дебетовых и предоплаченных карт составляют 1,14–1,73%, в Турции - 0,65%, а в Казахстане - 0,9–1,3%.

Тарифы по стандартным клиентским картам в Азербайджане составляют 1,3–1,8%, в Турции - 1,32%, в Грузии - 1–1,75%, в Казахстане - 0,9–1,1%.

Депутат подчеркнул, что снижение тарифов важно для развития рынка безналичных расчетов и сокращения теневой экономики. По его словам, при упрощенном налоге в размере 2% для микропредпринимателей расходы на банковское обслуживание в некоторых случаях превышают сумму налога, что снижает заинтересованность бизнеса в безналичных платежах.

"Тарифы на POS-терминалы не должны быть препятствием для обеления экономики", - заявил Байрамов.