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    Вюгар Байрамов: В Азербайджане число налогоплательщиков в 5 раз превышает количество POS-терминалов

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 12:14
    Вюгар Байрамов: В Азербайджане число налогоплательщиков в 5 раз превышает количество POS-терминалов

    В Азербайджане насчитывается 184,4 тыс. POS-терминалов при 883 тыс. активных налогоплательщиков. При этом 62,1% всех устройств приходится на Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вюгар Байрамов на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, в Азербайджане на один POS-терминал приходится 60 человек, тогда как в Грузии - 29, а в Турции - 47.

    Байрамов также обратил внимание на высокие тарифы за их использование. В Азербайджане интерчейндж-тарифы Mastercard для дебетовых и предоплаченных карт составляют 1,14–1,73%, в Турции - 0,65%, а в Казахстане - 0,9–1,3%.

    Тарифы по стандартным клиентским картам в Азербайджане составляют 1,3–1,8%, в Турции - 1,32%, в Грузии - 1–1,75%, в Казахстане - 0,9–1,1%.

    Депутат подчеркнул, что снижение тарифов важно для развития рынка безналичных расчетов и сокращения теневой экономики. По его словам, при упрощенном налоге в размере 2% для микропредпринимателей расходы на банковское обслуживание в некоторых случаях превышают сумму налога, что снижает заинтересованность бизнеса в безналичных платежах.

    "Тарифы на POS-терминалы не должны быть препятствием для обеления экономики", - заявил Байрамов.

    Активные налогоплательщики Финансовый сектор Вюгар Байрамов Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Vüqar Bayramov: "POS terminalların sayı aktiv vergi ödəyicilərin sayından təxminən 5 dəfə azdır"
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