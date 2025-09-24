İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə enerji layihələrini müzakirə edib

    Energetika
    • 24 sentyabr, 2025
    • 15:30
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə enerji layihələrini müzakirə edib

    Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində icra olunan layihələrin gedişi və gələcək tərəfdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" bu barədə Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazir Pərviz Şahbazov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru xanım Roland Praysın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüşdə ənənəvi və bərpa olunan enerji, elektroenergetika infrastrukturu, enerji səmərəliliyi, Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu "yaşıl enerji" dəhlizləri və digər potensial layihələr nəzərdən keçirilib. Layihələrin digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə birgə maliyyələşdirilməsinin mövcud təcrübəsi və gələcək potensialı müzakirə edilib.

    Pərviz Şahbazov Dünya Bankı Roland Prays
    Азербайджан обсудил энергетические проекты с Всемирным банком

    Son xəbərlər

    16:49

    Tramp: Yaxın Şərq ölkələrinin liderlərini bir araya gətirməli və müharibəyə son qoymalıyıq

    Xarici siyasət
    16:48

    Moldova səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:47

    Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınız

    Xarici siyasət
    16:44

    Kreml: Paşinyan Moskvada Qlobal Atom Forumunda iştirak edəcək

    Region
    16:37

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər

    Xarici siyasət
    16:35

    Cənubi Qafqaz ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetidir

    Digər ölkələr
    16:32

    Bakıda 8 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    16:21

    Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 10 %-dən çox artıb

    Biznes
    16:20

    Azərbaycan Serbiya ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını artırır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti