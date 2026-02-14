Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Рубио: Судьба Европы не безразлична США с точки зрения национальной безопасности

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 12:13
    Рубио: Судьба Европы не безразлична США с точки зрения национальной безопасности

    США хотят видеть Европу сильной, так как связывают ситуацию на континенте со своей национальной безопасность.

    Как передает Report, об этом заявил Госсекретарь Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

    По его словам, разногласия между США и ЕС порой возникают, однако причины кроются в глубокой озабоченности Вашингтона судьбой Европы.

    "С Европой мы связаны не только экономически и не только военно. Мы связаны духовно, мы связаны культурно. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы убеждены, что Европа должна выжить, потому что две великие войны прошлого столетия служат для нас постоянным напоминанием истории о том, что в конечном счете наша судьба всегда была и всегда будет переплетена с вашей", - сказал Рубио.

    Госсекретарь также подчеркнул, что судьба Европы не безразлична США с точки зрения их же национальной безопасности.

    США Марко Рубио Мюнхенская конференция по безопасности Европа
    Rubio: ABŞ Avropanın taleyinə biganə deyil
    Ты - Король

    Последние новости

    12:36

    Рубио: США задаются вопросом, насколько серьезно РФ настроена прекратить войну с Украиной

    Другие страны
    12:31

    Рубио: США и Европа вместе совершали множество ошибок в прошлом

    Другие
    12:20

    Рубио: ООН обладает огромным потенциалом, чтобы быть инструментом добра в мире

    Другие страны
    12:19

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове возможны осадки

    Экология
    12:13

    Рубио: Судьба Европы не безразлична США с точки зрения национальной безопасности

    Другие страны
    12:04

    В Нахчыване шестеро членов одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    11:49

    Китай обнулит пошлины на товары из 53 стран Африки

    Другие страны
    11:47

    S&P: Азербайджанские банки имеют более низкий уровень долговой нагрузки частного сектора в регионе

    Финансы
    11:23

    МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто более 70 преступлений

    Происшествия
    Лента новостей