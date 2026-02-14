Рубио: Судьба Европы не безразлична США с точки зрения национальной безопасности

США хотят видеть Европу сильной, так как связывают ситуацию на континенте со своей национальной безопасность.

Как передает Report, об этом заявил Госсекретарь Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, разногласия между США и ЕС порой возникают, однако причины кроются в глубокой озабоченности Вашингтона судьбой Европы.

"С Европой мы связаны не только экономически и не только военно. Мы связаны духовно, мы связаны культурно. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. Мы убеждены, что Европа должна выжить, потому что две великие войны прошлого столетия служат для нас постоянным напоминанием истории о том, что в конечном счете наша судьба всегда была и всегда будет переплетена с вашей", - сказал Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что судьба Европы не безразлична США с точки зрения их же национальной безопасности.