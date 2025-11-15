Азербайджан незначительно увеличил производство карбамида

В Азербайджане в январе-октябре этого года произведено 533,7 тыс. тонн карбамида, что на 0,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

Остаток готовой продукции на 1 ноября составил 52,5 тыс. тонн.

Напомним, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе SOCAR Karbamid, расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие было введено в эксплуатацию 16 января 2019 года и имеет производственную мощность 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. 70% объема производства предназначено для экспорта.