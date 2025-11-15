Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджан незначительно увеличил производство карбамида

    Энергетика
    • 15 ноября, 2025
    • 09:56
    Азербайджан незначительно увеличил производство карбамида

    В Азербайджане в январе-октябре этого года произведено 533,7 тыс. тонн карбамида, что на 0,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

    Остаток готовой продукции на 1 ноября составил 52,5 тыс. тонн.

    Напомним, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе SOCAR Karbamid, расположенном на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Предприятие было введено в эксплуатацию 16 января 2019 года и имеет производственную мощность 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. 70% объема производства предназначено для экспорта.

    карбамид Госкомстат производство SOCAR Karbamid
    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Последние новости

    10:06

    Агали Ибрагимов: Конгресс художников стран ЦА и Азербайджана пройдет в 2026 году

    Культура
    09:56

    Азербайджан незначительно увеличил производство карбамида

    Энергетика
    09:46

    Токаев и Мирзиёев обсудили стратегическое партнерство Казахстана и Узбекистана

    В регионе
    09:41

    В Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередной матч VII тура

    Командные
    09:29

    РФ за ночь сбила 64 украинских БПЛА

    Другие страны
    09:23
    Фото
    Видео

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду наркотиков на $90 млн

    Происшествия
    09:06

    Президент США подтвердил намерение провести ядерные испытания

    Другие страны
    08:54

    Мадуро призвал американцев предотвратить войну в Латинской Америке

    Другие страны
    08:39

    Трамп заявил, что Билл Клинтон неоднократно бывал на острове Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей