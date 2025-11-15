İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Energetika
    • 15 noyabr, 2025
    • 09:24
    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 533,7 min ton həcmində karbamid istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.

    Noyabrın 1-nə 52,5 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Xatırladaq ki, karbamid (azot gübrəsi) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki "SOCAR Karbamid" zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.

    Karbamid Dövlət Statistika Komitəsi istehsal
    Азербайджан незначительно увеличил производство карбамида

    Son xəbərlər

    10:04

    Ötən gün ailələrinin itkin kimi axtarışa verdiyi 7 nəfər tapılaraq təhvil verilib

    Hadisə
    10:02
    Foto

    Muxtar Babayev: İqlim şəffaflığı Paris Sazişi çərçivəsində götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır

    COP29
    10:00
    Foto

    Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilib

    Fərdi
    09:53

    Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilib

    Region
    09:51

    Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    09:44

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 4 növdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    09:37
    Foto

    Azərbaycan ADB ilə şəhər nəqliyyat şəbəkəsinin genişləndirilməsinin növbəti mərhələsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    09:37

    Rusiya Ukraynanın 64 PUA-sını vurub

    Digər ölkələr
    09:24

    Azərbaycan karbamid istehsalını cüzi artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti