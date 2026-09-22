Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза
Энергетика
- 22 сентября, 2026
- 21:17
В январе-августе 2026 года Азербайджан экспортировал в Болгарию 358 тыс. 842,99 тонны сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила 253 млн 113,5 тыс. долларов США.
Объем экспортированной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 4,53 раза, а стоимость - в 5,25 раза.
Доля сырой нефти, поставленной в Болгарию, в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана составила 2,44%.
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