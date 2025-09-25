Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском море
Энергетика
25 сентября, 2025
- 15:43
Среди пяти прикаспийских стран крупнейшие запасы нефти и газового конденсата Каспийского моря по итогам 2024 года принадлежат Казахстану, чья доля составляет 33% всех запасов.
Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор "НААНС-Медиа" Тамара Сафонова на мероприятии в Баку, посвященном теме "Каспий и Центральная Азия: нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика".
По ее словам, доля Азербайджана в этих запасах составляет 29%, Ирана - 21%, Туркменистана - 12%, а России - 5%.
По показателю запасов газа в Каспийском море лидирует Азербайджан, на долю которого приходится 34%. Доли Казахстана, Туркменистана и Ирана составляют примерно по 19%, а России - 9%.
