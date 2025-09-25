İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    • 25 sentyabr, 2025
    • 15:07
    Xəzəryanı ölkələrin dənizin neft-qaz ehtiyatlarındakı payı açıqlanıb

    2024-cü ilin nəticələrinə əsasən, Xəzər dənizinin ən böyük neft və qaz-kondensat ehtiyatları 33 % payla Qazaxıstana məxsusdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "NAANS-Media"nın icraçı direktoru Tamara Safonova Bakıda keçirilən "Xəzər və Mərkəzi Asiya: neftemalı, neft-kimyası, ticarət və logistika" mövzusunda tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın payı 29 %, İranın payı 21 %, Türkmənistanın payı 12 %, Rusiyanın payı isə 5 % təşkil edib.

    Qaz ehtiyatlarında isə Azərbaycan 34 %-lik göstərici ilə liderdir. Qazaxıstan, Türkmənistan və İranın hər birinin payı təxminən 19 %, Rusiyanın payı isə 9 % təşkil edir.

