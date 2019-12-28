Азербайджан лидирует по объему поставок газа в Турцию

В октябре текущего года Азербайджан экспортировал в Турцию 931,99 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом сообщается в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции.

Согласно информации, по сравнению с октябрем прошлого года это на 20,82% больше. Доля Азербайджана в общем объеме природного газа, транспортируемого в Турцию в октябре, составляет 29,5%.

В январе-октябре этого года из Азербайджана в Турцию поставлено 7 795,24 млн кубометров природного газа. По сравнению с январем-октябрем 2018 года это на 30,3% больше. Таким образом, Азербайджан второй главный поставщик природного газа в Турцию.

Отметим, что в октябре Азербайджан стал лидером в качестве поставщика газа в Турцию. За ним следует Иран. Эта страна поставила в Турцию 856,35 млн кубометров газа. По сравнению с октябрем прошлого года Турция приобрела у Ирана на 27,11% больше газа. Лидер по поставкам газа в Турцию - Россия в октябре заняла третье место. В октябре из России в Турцию транспортировано всего 594,85 млн кубометров газа, что в 2,8 раза меньше, чем в октябре 2018 года.

Напомним, что в целом в октябре текущего года в Турцию импортировано 3 158,89 млн кубометров газа, что по сравнению с октябрем 2018 года на 12,96% меньше.

Отметим, что в Турцию поставляется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Природный газ в Турцию экспортируется по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум был транспортирован в Турцию в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались с 30 июня 2018 года.