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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан создали предприятие "Объединение Зеленый коридор"

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан создали предприятие "Объединение Зеленый коридор" Национальные электроэнергетические компании Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Учредительный договор о создании cовместного предприятия "Объединение Зеленый коридор".
Энергетика
27 декабря 2024 г. 17:00
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан создали предприятие Объединение Зеленый коридор

Национальные электроэнергетические компании Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Учредительный договор о создании cовместного предприятия "Объединение Зеленый коридор".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, совместное предприятие, штаб-квартира которого будет находиться в Баку, является важным шагом в реализации проекта "Азербайджано-центральноазиатский зеленый энергетический коридор" и формировании энергетического будущего региона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan “Yaşıl Dəhliz Birliyi” müəssisəsi yaradıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan establish Green Corridor Alliance JV

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