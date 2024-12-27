Азербайджан, Казахстан и Узбекистан создали предприятие "Объединение Зеленый коридор"

Национальные электроэнергетические компании Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Учредительный договор о создании cовместного предприятия "Объединение Зеленый коридор".

Национальные электроэнергетические компании Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Учредительный договор о создании cовместного предприятия "Объединение Зеленый коридор".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, совместное предприятие, штаб-квартира которого будет находиться в Баку, является важным шагом в реализации проекта "Азербайджано-центральноазиатский зеленый энергетический коридор" и формировании энергетического будущего региона.